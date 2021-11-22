«В сантиметрах от полуфинала»: псковский спортсмен – о проигрыше в шоу «Русский ниндзя»

22:20, 22 ноября 2021, ПАИ

Известный псковский спортсмен, комментатор и ведущий Александр Кузьмин не смог пройти трассу шоу «Русский ниндзя», премьерный выпуск которого транслировали на телеканале СТС 22 ноября.

«Подвёл Псков. Сам не понял, как так получилось. В сантиметрах от полуфинала… Кто-то порадуется, а кто-то расстроится», – написал спортсмен в своём Instagram-аккаунте.

Пскович прошёл полосу препятствий почти до конца, однако на предпоследнем этапе он неудачно прыгнул и сорвался в воду, сильно ударившись спиной о край бассейна.

Как сообщает газета «Аргументы и факты – Псков», за победу в шоу боролись 28 атлетов из разных уголков России. В отборочном этапе им предстояло пройти шесть препятствий – «Косые ступени», «Перескоп», «Дрожащие камни», «Навесные кольца», «Разводной мост» и «Малая гора», на вершине которой нужно было нажать кнопку. В следующих выпусках передачи примут участие ещё два уроженца Псковской области – великолучанин Дмитрий Москвенков и пскович Алексей Гиацинтов.