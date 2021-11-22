Необычные псковичи. Поэт Саша Го

23:13, 22 ноября 2021, ПАИ

Часто жители Пскова могут встретить на улицах города необычного человека, который рассказывает или пишет для прохожих стихи. Фотографию мужчины и небольшой рассказ о нём опубликовал в своём Instagram-аккаунте колумнист ПАИ Александр Елисеев.

«Это псковский поэт Саша Го. Его часто можно встретить на улицах Пскова. Он сидит на остановках, в парках. В руках – книга, газета или блокнот и ручка. На лето он приезжает в город из своей деревни и бродяжничает здесь. Его внешняя неопрятность сполна компенсируется внутренней красотой», – написал Александр Елисеев в подписи к фотографии.

Он отметил, что, встретив поэта на улице, не стоит бояться к нему подходить. Саша Го, скорее всего, расскажет по памяти или сочинит для вас на ходу стихотворение. Александр Елисеев отметил, что поэт показал ему свои стихи и он опубликовал его произведения. «Вот отрывки из его стихотворений, третье стихотворение – полностью», – отметил Елисеев.

* * *

…И нет иной мне в мире доли

Как вас лелеять и холи́ть,

Я сам себя по доброй воле

Обрёк на то, чтоб рядом быть.



* * *

…Я живой. Я живу в пространстве.

В том неведомом мне краю.

И в овечьем бомжатском убранстве

Я на вашу красивость плюю.



* * *

Ещё не рано искать барана.

Ещё не поздно найти болвана.

Найти и обезволосить:

Сначала барана, потом варана.