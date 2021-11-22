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Необычные псковичи. Поэт Саша Го

Фото Александра Елисеева

Часто жители Пскова могут встретить на улицах города необычного человека, который рассказывает или пишет для прохожих стихи. Фотографию мужчины и небольшой рассказ о нём опубликовал в своём Instagram-аккаунте колумнист ПАИ Александр Елисеев

«Это псковский поэт Саша Го. Его часто можно встретить на улицах Пскова. Он сидит на остановках, в парках. В руках – книга, газета или блокнот и ручка. На лето он приезжает в город из своей деревни и бродяжничает здесь. Его внешняя неопрятность сполна компенсируется внутренней красотой», – написал Александр Елисеев в подписи к фотографии.

Он отметил, что, встретив поэта на улице, не стоит бояться к нему подходить. Саша Го, скорее всего, расскажет по памяти или сочинит для вас на ходу стихотворение. Александр Елисеев отметил, что поэт показал ему свои стихи и он опубликовал его произведения. «Вот отрывки из его стихотворений, третье стихотворение – полностью», – отметил Елисеев.

* * *
…И нет иной мне в мире доли
Как вас лелеять и холи́ть,
Я сам себя по доброй воле
Обрёк на то, чтоб рядом быть.

* * *
…Я живой. Я живу в пространстве.
В том неведомом мне краю.
И в овечьем бомжатском убранстве
Я на вашу красивость плюю.

* * *
Ещё не рано искать барана.
Ещё не поздно найти болвана.
Найти и обезволосить:
Сначала барана, потом варана.

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