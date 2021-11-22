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Общество

Дефицит каких специалистов был в Пскове в XVIII веке, рассказали архивисты

В апреле 1784 года в Пскове был острый дефицит ткачей. Как рассказали работники Государственного архива Псковской области, информацию об открытых вакансиях пришлось распространять даже среди жителей современного Таллина.

В доказательство специалисты привели «Сообщение Псковской казённой палаты в Псковское наместническое правление о нехватке ткачей на казённой полотняной фабрике г. Пскова» от 29 апреля 1784 г. В сообщении говорится, что на полотняной фабрике работают только пять станков, а остальные простаивают без дела.

«По сему в казенной полате определено в оное наместническое правление сообщить, с тем, дабы благоволило посредством городничих обвестить в городах здешнего наместничества, не отыщется ли таковых желающих из ткачей, которые бы могли явиться к здешнему господину директору економии для условия, а между тем не оставило бы сообщить по близости в Рижское и Ревельское наместнические правлении, с тем дабы и оные благоволили также обвестить в городах своих наместничеств, о чем сим и сообщаться (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)», – указано в документе. 

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