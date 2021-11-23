46 пассажиров автобуса погибли в результате ДТП в Болгарии

08:44, 23 ноября 2021, ПАИ

В Болгарии 46 человек погибли в аварии, потому что не смогли выбраться из туристического автобуса, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.

Около 3:00 на трассе София – Благоевград произошла авария. Македонский туравтобус, направлявшийся в Стамбул, загорелся. По одной из версий, из-за столкновения его двери оказались заблокированы и люди не могли выбраться самостоятельно.

Всего в автобусе ехали 52 человека. Среди погибших 12 детей. Водитель также не спасся. Шестерых выживших госпитализировали.