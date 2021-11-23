В Пскове задержали мужчину, который украл масло и шампунь из магазина
В Пскове росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
23 ноября в 12.28 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 43-летнего псковича, который похитил из торгового зала две пачки сливочного масла и флакон шампуня.
По факту кражи проводится проверка.
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