В Пскове задержали мужчину, который украл масло и шампунь из магазина

15:19, 23 ноября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали псковича, совершившего хищение из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

23 ноября в 12.28 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 43-летнего псковича, который похитил из торгового зала две пачки сливочного масла и флакон шампуня.

По факту кражи проводится проверка.



