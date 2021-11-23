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Общество

14,5 га земель сельскохозяйственного назначения изъяли у мужчины в Себежском районе

Решением Себежского районного суда, вынесенного в мае 2021 года на основании материалов Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, у физического лица изъято четыре земельных участка общей площадью 14,5 га, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе пятилетней проверки ведомства выяснилось, что землевладелец более трёх лет не использовал по назначению земельные участки, расположенные в Себежском районе, не осуществлял мероприятия по улучшению, защите и охране земель, а также допустил их зарастание древесно-кустарниковой растительностью. Предписания об устранении нарушений земельного законодательства не были исполнены. За указанный период правообладатель земельных участков был привлечен управлением Россельхознадзора к административной ответственности по части 2 статьи 8.7, части 2 статьи 8.8 и неоднократно по части 25 и части 26 статьи 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора направило в орган исполнительной власти Псковской области материалы, подтверждающие неустранение нарушений и неиспользование земель сельскохозяйственного назначения в течение трёх и более лет подряд.

На основании данных комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области был подан иск в Себежский районный суд, который постановил изъять у собственника не используемые им по назначению земельные участки с последующей их реализацией на публичных торгах.   

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