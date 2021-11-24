Более 20 млн рублей намерены привлечь в бюджет Псковской области с помощью торговых центров

14:27, 24 ноября 2021, ПАИ

В бюджет Псковской области региональные власти намерены привлечь при расширении налоговой базы за счет торговых центров не менее 24 млн рублей. Соответствующие поправки в законы Псковской области «О налоге на имущество организаций» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» обсудил комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в своем выступлении пояснил, что предполагается уменьшить до 1 тысячи квадратных метров площади торговых и административно-деловых центров, у которых налог на имущество исчисляется из кадастровой стоимости.

По словам Михеева, ожидается увеличение количества таких объектов до 79, расположенных в основном в Пскове и Великих Луках, в случае, если законопроект примет Псковское областное Собрание. Андрей Михеев при этом подчеркнул, что производства, находящиеся в таких объектах, будут платить налог по ставке 0,5%.

Председатель комитета Андрей Козлов поинтересовался у уполномоченного по правам предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева, как при этом такие изменения отразятся на предпринимателях.

«Несмотря на красивое название, мы этим законом вводим новые объекты недвижимости, которые будут платить. Нагрузка увеличивается, порядка 300-500 тысяч за год. Получаем еще одну категорию налогоплательщиков. Этот закон будет направлен против малого бизнеса, в таком виде попросил бы его не принимать», - ответил Аркадий Мурылев.

Положения вступят в силу с 1 января 2023 года, если законопроект будет принят. В итоге комитет решил рекомендовать коллегам принять документ на сессии областного Собрания.