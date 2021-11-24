Названы кандидатуры для включения в новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области

15:28, 24 ноября 2021, ПАИ

Кандидатуры для включения в новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса согласовали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Алексей Севастьянов перечислил предложенные кандидатуры: Алексей Васильев, Константин Калиниченко, Сергей Ковальчук, Святослав Колинко, Илья Можаев, Олег Смирнов, Василий Темин.

«Надеемся, что все коллеги, кто впервые вступает в Избирательную комиссию Псковской области, будут работать на благо Псковской области, на благо избирателей», – сказал председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Отметим, что до 25 ноября Псковскому областному Собранию необходимо назначить членов нового состава Избирательной комиссии Псковской области. Представленные кандидатуры включат в бюллетени для тайного голосования на предстоящей сессии регионального парламента, которая состоится завтра, 25 ноября.