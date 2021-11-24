Топ коллекций 2021 плитки под камень

15:54, 24 ноября 2021, ПАИ

Камень – один из самых часто используемых облицовочных материалов в качестве инструмента художественного оформления. И в правду, каменная облицовка в интерьере всегда выглядит очень современно и пикантно. Казалось бы, на первый взгляд каменная поверхность выглядит очень неприветливо, холодно и степенно. Но стоит только поместить его в интерьер, грамотно использовать и оригинально подать, как он начинает раскрываться с самых разных и неожиданных сторон.

ARTCER Stone

Природная многогранность каменной поверхности отображается в данной коллекции. Серия керамогранита представлена в восьми цветах. Форматы: 60x60 см, 80x80 см. Серия выполнена с разными типами поверхности: матовой, sugar-эффект. Обработка краев – ректифицированная.

Keraben Bluemix

На выставке CERSAIE 2021 фабрика Keraben представила плитки под камень. Сырьем является керамогранит. Форматы: 90x90 см, 60x120 см, 28.5x29 см. Толщина материал – 1.04 см. Цвета: бежевый, два оттенка серого и антрацит. Поверхность: лаппатированная (полуполированная), матовая. Плиты имеют ректифицированную обработку краев.

Venis Mirage

Поверхность плитки имитирует камень. Фактура у моделей коллекции разная. Коллекция состоит из: настенной плитки, керамогранита и декоров. Основой послужила белая глина и керамогранит. Цветовая гамма моделей: White, Cream, Silver, Dark. Настенная плитка под камень выполнена в формате 33.3x100 см, керамогранит – 40x80см, 59.6x120 см, 59.6x150 см.

Argenta Light Stone

Дизайнеры компании предлагают своим клиентам широкую палитру ярких коллекций. Не ограничиваясь одной тематической линией или образом. Плитка представлена в четырех цветах. Коллекцию дополняют бордюры, которые позволяют создать законченный образ. Форматы: 29.5x90 см, 30x90 см, 60x60 см, 10x29.5 см, 10x10 см. Поверхность – матовая.

Argenta Dorset

Плитка обладает глубоким, насыщенным цветом, что в совокупности с рельефной текстурой дает удивительный эффект. Шероховатая, неровная поверхность плитки добавляет коллекции природной выразительности, а интерьеру придает естественный и благородный вид. В серии представлена: настенная плитка и керамогранит. Размеры: 25x50 см, 30x60 см, 60x60 см, 45x45 см. Материал имеет матовую поверхность. Цвета коллекции: Moon, Smoke, Cloude.

Peronda Nature

Испанская коллекция плитки оформлена с помощью насыщенной эстетики каменной поверхности. Настенная плитка имеет формат 32x90 см. Обработка краев ректифицированная. Цветовая гамма выполнена в пастельных тонах: белом, бежевом, сером.

Плитку можно использовать как в интерьерах, так и в экстерьерах.

Atlas Concorde Russia Drift

Модельный ряд коллекции состоит из: настенной плитки, керамогранита, декоров, мозаики и бордюров. В серии представлена обширная цветовая гамма. Отделочный материал может легко вписаться в любой интерьер. Форматы: 40x80 см, 60x60 см, 80x80 см, 60x120 см, 80x160 см, 31.5x31.5 см, 7.2x60 см. Поверхность материала – матовая. Обработка краев – ректифицированная. Толщина – 0.9 см.

Плитка под камень подойдет для облицовки самых разных помещений, ведь «естественный» дизайн позволяет ей сочетаться с различными стилями. Кроме того, высокие эксплуатационные характеристики дают гарантию того, что облицовочный материал прослужит многие годы.

Источник: Компания КЕРАМ МАРКЕТ

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Сайт керамической плитки и керамогранита: https://www.keram-market.ru.

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