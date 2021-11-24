Кладбищенские воры получили сроки в Псковской области
Кладбищенские воры получили сроки в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.
Трое псковичей дважды крали металлические оградки с могил деревенского кладбища рядом с Толбицей. Кражи совершались с начала мая по конец июня 2021 года. Сначала злоумышленники действовали втроем, затем вдвоем. Общий ущерб от их действий превысил 9 тысяч рублей.
Мужчине, впервые совершившему преступление, суд назначил наказание в виде 380 часов обязательных работ, его сообщники-рецидивисты осуждены за совершение двух краж к наказанию в виде 1 года 10 месяцев и 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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