Кладбищенские воры получили сроки в Псковской области

17:07, 24 ноября 2021, ПАИ

Кладбищенские воры получили сроки в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Трое псковичей дважды крали металлические оградки с могил деревенского кладбища рядом с Толбицей. Кражи совершались с начала мая по конец июня 2021 года. Сначала злоумышленники действовали втроем, затем вдвоем. Общий ущерб от их действий превысил 9 тысяч рублей.

Мужчине, впервые совершившему преступление, суд назначил наказание в виде 380 часов обязательных работ, его сообщники-рецидивисты осуждены за совершение двух краж к наказанию в виде 1 года 10 месяцев и 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.