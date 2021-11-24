Медвежат-сирот из Тверской области привезли в Полистовский заповедник

17:59, 24 ноября 2021, ПАИ

На территорию охранной зоны выпущены три медвежонка, которые прибыли из Тверской области из Центра спасения медвежат-сирот, сообщается в группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Бусинка, Пенелопа и Маша стали новыми дикими жительницами заповедника. Для отслеживания медвежат установлены фотоловушки на участке выпуска.

Кроме того, весной проведут мониторинг, который позволит выяснить, как медвежата пережили зиму на новой территории.