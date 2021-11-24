Медвежат-сирот из Тверской области привезли в Полистовский заповедник
На территорию охранной зоны выпущены три медвежонка, которые прибыли из Тверской области из Центра спасения медвежат-сирот, сообщается в группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».
Бусинка, Пенелопа и Маша стали новыми дикими жительницами заповедника. Для отслеживания медвежат установлены фотоловушки на участке выпуска.
Кроме того, весной проведут мониторинг, который позволит выяснить, как медвежата пережили зиму на новой территории.
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