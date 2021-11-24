Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медвежат-сирот из Тверской области привезли в Полистовский заповедник

На территорию охранной зоны выпущены три медвежонка, которые прибыли из Тверской области из Центра спасения медвежат-сирот, сообщается в группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Бусинка, Пенелопа и Маша стали новыми дикими жительницами заповедника. Для отслеживания медвежат установлены фотоловушки на участке выпуска.

Кроме того, весной проведут мониторинг, который позволит выяснить, как медвежата пережили зиму на новой территории.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

24 ноября 2021

Псковские археологи приняли участие в работе научного семинара «Археология Владимиро-Суздальской земли».
24 ноября 2021

Псковичам рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников
24 ноября 2021

В Пскове вновь пройдёт городской конкурс на лучшее новогоднее оформление
24 ноября 2021

На месяц раньше завершили работы по благоустройству дворов на Леона Поземского в Пскове

24 ноября 2021

Александр Братчиков вручил министерские награды трём педагогам Пскова
24 ноября 2021

Фоторепортаж: Быстрее. Выше. Сильнее – тренировки на «Машиностроителе»
24 ноября 2021

Медвежат-сирот из Тверской области привезли в Полистовский заповедник
24 ноября 2021

Михаил Ведерников раскритиковал скамейки на площади Ленина в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...