Стартовала 3-я сессия Псковского областного Собрания

11:02, 25 ноября 2021, ПАИ

Стартовала 3-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В повестке значатся 23 вопроса. Депутатам предстоит назначить членов нового состава региональной Избирательной комиссии и выбрать члена Общественной палаты Псковской области. Также в качестве депутата регионального парламента будет зарегистрирован Виктор Антонов (представляет фракцию «Единая Россия»), который получил вакантный мандат.

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в параметры текущего бюджета территориального ФОМС и о новых положениях закона «О межбюджетных отношениях в Псковской области».

Депутаты планируют согласовать минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на 2022 год, принять два налоговых законопроекта и внести изменения в закон Псковской области «О наградах Псковской области».

Парламентарии обсудят проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», касающийся введения обязательных QR-кодов для посещения общественных мест. Будет рассматриваться вопрос дополнения Кодекса об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Прямую трансляцию смотрите здесь.