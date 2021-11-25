Волонтёры-медики ответили студентам колледжа ПсковГУ на вопросы о вакцинации

14:16, 25 ноября 2021, ПАИ

Волонтёры-медики Института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета в очном формате встретились с учащимися колледжа ПсковГУ, чтобы ответить на самые популярные вопросы о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Перед собравшимися выступила региональный координатор отделения «Волонтеры-медики» Анна Федорова. Девушка рассказала о том, что такое COVID-19, а также поделилась полезной информацией, которую важно знать каждому.

В частности, по ее словам, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих людей, необходимо знать, как передается вирус. Возможны два варианта: воздушно-капельный путь (при кашле или чихании) и контактный (передается через поручни в транспорте, дверные ручки, загрязненные поверхности и предметы). Волонтер напомнила основные правила, соблюдение которых поможет не заразиться. Это ношение масок в общественных местах, тщательное мытье рук, индивидуальное использование средств личной гигиены. Помимо этого, необходимо ограничить тесные объятия и рукопожатия, не трогать грязными руками глаза, лицо и рот, а также избегать близких контактов с заболевшими ОРВИ.

Студенты узнали о том, какие сигналы говорят о заражении именно коронавирусом. Для начала стоит обратить внимание на основные симптомы: высокая температура, кашель, одышка, боль в мышцах, утомляемость, нарушение или потеря обоняния, потеря вкуса. Возможно появление редких симптомов, среди них головная боль, заложенность грудной клетки, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота.

Анна Федорова отметила, что вакцинация снижает вероятность заражения, а также является единственным способом избежать осложненной формы заболевания и сформировать коллективный иммунитет.

«Давайте сравним, как болеют привитые и непривитые люди, – предложила волонтер. – Привитый человек может перенести болезнь за 3-5 дней в довольно легкой форме. У невакцинированного коронавирус может протекать в лихорадочной форме с поднятием и понижением температуры до двух недель. Прививка позволяет защитить не только вакцинированного, но и окружающих людей, а также пожилых родственников».

Студентам напомнили, что в настоящее время в России существует 4 вида вакцин, две из которых есть в наличии в Пскове. Это «Спутник V» - иммунитет формируется через 21 день после 2-й прививки, а также «Спутник Лайт» - иммунитет вырабатывается через 18 дней после вакцинации. Помимо этого, в нашей стране вакцинируют «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной». Все виды вакцин имеют профилактическое действие.

К нормальной реакции организма после прививки можно отнести кратковременное повышение температуры (до 38.5), головную боль, слабость, боль в мышцах и суставах, покраснение, болезненность в месте укола.

Среди противопоказаний девушка выделила гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, период грудного вскармливания.

После выступления спикера студенты получили возможность задать вопросы волонтерам-медикам. Учащиеся колледжа поинтересовались, что лучше - привиться или переболеть. «Лучше привиться», - заверили медики и объяснили это тем, что вакцина моделирует вирусную нагрузку, которая подействует на организм, но в облегченной форме. Она не содержит в себе элементов и частиц живого вируса. Гораздо проще перенести легкие побочные эффекты после вакцины, чем встретиться с настоящим заболеванием.

Студенты также обсудили с волонтерами вопросы, связанные со случаями заболевания коронавирусной инфекцией среди привившихся.

«На 100% защитить от заболевания вас не сможет ни одна прививка, - пояснила Анна Федорова. - Но она абсолютно точно защищает от тяжелого течения заболевания с последующей госпитализацией».

На вопрос о том, приходит ли QR-код после первой прививки, волонтер сообщила: после первой прививки приходит уведомление о том, что вы поставили первый компонент, и открывается доступ к дневнику для самонаблюдений. Сертификат приходит на «Госуслуги» в течение недели после введения второго компонента.

Также студентам рассказали о том, где можно поставить вакцину, какие документы нужны для этого, как подготовиться к прививке, как проходит процедура и когда нужно делать ревакцинацию.

Встречи продлятся на протяжении всего дня. Студенты каждого направления обучения смогут посетить мероприятие согласно расписанию. Встречи с волонтёрами-медиками пройдут и в институтах вуза.