Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 26 ноября

14:50, 25 ноября 2021, ПАИ

26 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки, днём местами пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит 0…+4 градуса.

Ветер южных направлений 9-14 метров в секунду, атмосферное давление низкое.