Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 26 ноября
26 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки, днём местами пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит 0…+4 градуса.
Ветер южных направлений 9-14 метров в секунду, атмосферное давление низкое.
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