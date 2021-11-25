59-я сессия Псковской городской Думы пройдёт 26 ноября

14:56, 25 ноября 2021, ПАИ

Очередная, 59-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва состоится 26 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Одним из главных вопросом станет назначение главы администрации города Пскова. Также депутатам предстоит согласовать кандидатуры на должности директоров муниципальных учреждений.

Будут рассматриваться вопросы об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев 2021 года и внесении изменений в главный финансовый документ города на текущий год и плановый период. Предполагается внести изменения в Положение о финансировании расходов на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города и в постановление Псковской городской Думы от 31.10.2005 № 495 «О земельном налоге». Также депутаты рассмотрят изменения в устав муниципального образования и ряд имущественных вопросов. В заключение будут внесены изменения в Правила землепользования и застройки города.

Сессия начнется в 10:00. ПАИ будет вести прямую трансляцию.