Стартовала очередная, 59-я сессия Псковской городской Думы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

10:03, 26 ноября 2021, ПАИ

Стартовала очередная, 59-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Одним из главных вопросов станет назначение главы администрации города Пскова. Также депутаты согласуют кандидатуры на должности директоров муниципальных учреждений.

Будет заслушан отчет об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев 2021 года и внесены изменений в главный финансовый документ города на текущий год и плановый период. Предполагается внести поправки в Положение о финансировании расходов на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города и в постановление Псковской городской Думы от 31.10.2005 № 495 «О земельном налоге». Также депутаты рассмотрят изменения в устав муниципального образования и ряд имущественных вопросов. В заключение будут внесены изменения в Правила землепользования и застройки города.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.