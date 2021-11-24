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Экономика

Доходы бюджета Псковской области в этом году превысят 50 млрд рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 ноября провёл рабочее совещание с заместителями по исполнению бюджета 2021 года и дополнительному привлечению федеральных средств в бюджет 2022 года и на плановый двухлетний период. В мероприятии также принял участие председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Вице-губернатор – председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова отметила, что в бюджет этого года планируется внести изменения. Будут учтены средства, выделенные из федерального бюджета для противодействия распространению COVID-19, а также на реализацию проектов в сферах ЖКХ, дорожного строительства. Общий объем поправок составляет более 5 млрд рублей. Доходы регионального бюджета в 2021 году, таким образом, превысят 50 млрд рублей.

Параметры бюджета на 2022 год и плановый двухлетний период пока предварительны. Согласно законопроекту, доходы областного бюджета в 2022 году прогнозируются в размере 42,8 млрд рублей, расходы – 46 млрд рублей при дефиците 3,2 млрд рублей.

В ходе совещания Михаил Ведерников обсудил с участниками актуальные вопросы бюджетной политики региона.

Отметим, ранее проект закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов был внесён в Псковское областное Собрание. В скором времени парламентарии рассмотрят документ в первом чтении.

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