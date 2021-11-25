Ведерников: Ряд объектов по нацпроектам вышли из категории проблемных

16:50, 25 ноября 2021, ПАИ

Целый ряд объектов в Псковской области, которые реализовывались в рамках национальных проектов, вышли из категории проблемных. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил сегодня, 25 ноября, в ходе совещания по реализации мероприятий региональных проектов по основным направлениям указа Президента РФ.

Михаил Ведерников положительно оценил работу профильных комитетов областной администрации и глав районов, которые уделяют большое внимание своим объектам и способствуют оперативному выполнению работ. Отдельно губернатор отметил Опочецкий район, в котором выполнили семь мероприятий по линии национальных проектов на 100%.

Глава региона также выразил благодарность руководству областного центра за эффективную организацию работ. В частности, он отметил оперативное возведение ФОКОТов, ремонт дороги Печоры - Лидва - Лавры и строительство школы на улице Юбилейной в Пскове.

«Благодаря своевременному расторжению контракта с недобросовестным подрядчиком комитет по транспорту и дорожному хозяйству практически закончил ремонт дороги Печоры - Лидва - Лавры, на данный момент работы завершены на 98%», - также отметил глава региона.

Кроме того, Псковская область достигла хороших показателей по линии «Жилье и городская среда». Завершается исполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого было дополнительно выделено из федерального бюджета 200 миллионов рублей.

Также губернатор отметил, что кассовое исполнение региона по национальным проектам на данный момент составляет 68,5%. С учетом планируемых поступлений федеральных средств этот показатель к концу года достигнет 73%. Однако, по словам Михаила Ведерникова, этот показатель на три процентных пункта меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Кроме того, губернатор Псковской области отметил недостаточную динамику работ, которые придется в усиленном темпе дорабатывать до 25 декабря. Псковская область опустилась в рейтинге регионов по исполнению национальных проектов с четвертого на восьмое место.

«Жаль, что плановые показатели достигаются не системной работой, а трудовыми подвигами под конец года. Этот метод ненадежный, в любой момент может всю нашу команду подвести. Я еще раз напоминаю, что реализация национальных проектов - это уникальная возможность для нашего региона, районов. Нельзя забывать о важности и ответственности перед Президентом РФ и, в первую очередь, перед жителями Псковской области», - резюмировал губернатор.



