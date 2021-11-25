Детский омбудсмен Псковской области Наталья Соколова посетила Бежаницкую школу

18:30, 25 ноября 2021, ПАИ

Сегодня Бежаницкую среднюю школу посетила уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталья Соколова. Об этом ПАИ сообщила корреспондент газеты «Сельская новь».

Наталья Соколова приняла участие в заседании детского общественного совета — совещательного коллегиального органа, который координирует вопросы, затрагивающие права ребёнка. 19 октября исполнилось два года этой организации. Лидер детского совета, одиннадцатиклассница Влада Васильева отчиталась о проделанной работе, представив присутствующим презентацию и пояснив: «Время моей работы было насыщенным, плодотворным, но пришла пора переизбрать лидера».

На выборах представителя Бежаницкого района в детском общественном совете при уполномоченном по правам ребёнка были выдвинуты три кандидата. Они представили свои программы, в которых рассказали о своей учёбе и общественной деятельности.

Свои кандидатуры выдвинули учащиеся 10-го «А» класса Егор Ермаков, Ольга Васильева и Максим Драненков. Затем состоялось тайное голосование. Решением большинства голосов лидером стал Егор Ермаков, который заверил, что обязательно оправдает оказанное доверие, так как у него достойная команда.

На заседании присутствовали директор школы Марина Михайлова, руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой Орден» Ольга Родина и уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталья Соколова. Она поздравила нового лидера с победой, напомнила о методах, принципах, целях и задачах детской общественной организации, призвала активнее проявлять себя в волонтёрстве, социальной деятельности. Дети высказали свои пожелания, состоялся диалог.

Ольга Родина раздала иллюстрированные буклеты, рассказывающие о работе «Вечевого Ордена». В завершение беседы она заверила детей в том, что любую идею можно воплотить в жизнь, если правильно действовать.