Детский омбудсмен Псковской области Наталья Соколова посетила Бежаницкую школу
Сегодня Бежаницкую среднюю школу посетила уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталья Соколова. Об этом ПАИ сообщила корреспондент газеты «Сельская новь».
Наталья Соколова приняла участие в заседании детского общественного совета — совещательного коллегиального органа, который координирует вопросы, затрагивающие права ребёнка. 19 октября исполнилось два года этой организации. Лидер детского совета, одиннадцатиклассница Влада Васильева отчиталась о проделанной работе, представив присутствующим презентацию и пояснив: «Время моей работы было насыщенным, плодотворным, но пришла пора переизбрать лидера».
На выборах представителя Бежаницкого района в детском общественном совете при уполномоченном по правам ребёнка были выдвинуты три кандидата. Они представили свои программы, в которых рассказали о своей учёбе и общественной деятельности.
Свои кандидатуры выдвинули учащиеся 10-го «А» класса Егор Ермаков, Ольга Васильева и Максим Драненков. Затем состоялось тайное голосование. Решением большинства голосов лидером стал Егор Ермаков, который заверил, что обязательно оправдает оказанное доверие, так как у него достойная команда.
На заседании присутствовали директор школы Марина Михайлова, руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой Орден» Ольга Родина и уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталья Соколова. Она поздравила нового лидера с победой, напомнила о методах, принципах, целях и задачах детской общественной организации, призвала активнее проявлять себя в волонтёрстве, социальной деятельности. Дети высказали свои пожелания, состоялся диалог.
Ольга Родина раздала иллюстрированные буклеты, рассказывающие о работе «Вечевого Ордена». В завершение беседы она заверила детей в том, что любую идею можно воплотить в жизнь, если правильно действовать.