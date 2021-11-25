Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Публикуем видео поздравления министра РФ Ольги Любимовой в адрес артистов Губернаторского симфонического оркестра

Праздничный концерт в Псковской областной филармонии. Фото ПАИ

В БКЗ Псковской областной филармонии начался праздничный концерт в честь 25-летия Губернаторского симфонического оркестра. На большом экране зрители увидели поздравление министра культуры РФ Ольги Любимовой в адрес музыкантов. Публикуем фрагмент концерта с поздравлением министра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Фоторепортаж: 25 лет филармонии
25 ноября 2021

Публикуем видео поздравления министра РФ Ольги Любимовой в адрес артистов Губернаторского симфонического оркестра
25 ноября 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды музыкантам Губернаторского симфонического оркестра
25 ноября 2021

Выставка «Имена псковичей на карте мира» открылась на набережной реки Великой
25 ноября 2021

Ежегодный концерт-награждение победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» состоится 2 декабря
24 ноября 2021

Распространить «Пушкинскую карту» на российское кино предложил Путин
24 ноября 2021

28 ноября на телеканале ТВЦ выйдет вторая часть программы «Страна чудес» о Псковской области
23 ноября 2021

Творческие планы ансамбля «Сказ» обсудили в медиацентре ПАИ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...