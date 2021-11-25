Публикуем видео поздравления министра РФ Ольги Любимовой в адрес артистов Губернаторского симфонического оркестра
В БКЗ Псковской областной филармонии начался праздничный концерт в честь 25-летия Губернаторского симфонического оркестра. На большом экране зрители увидели поздравление министра культуры РФ Ольги Любимовой в адрес музыкантов. Публикуем фрагмент концерта с поздравлением министра.
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