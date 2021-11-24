«Мы будем долго помнить чудо рождения музыки»: поздравления Губернаторскому симфоническому оркестру с 25-летием

15:46, 24 ноября 2021, ПАИ

В этом филармоническом сезоне Губернаторский симфонический оркестр Псковской области отмечает свое 25-летие. 25 ноября в 19 часов в филармонии состоится большой праздничный концерт, посвященный юбилею оркестра. В 1996 году в истории культурной жизни Псковской области произошло событие, которое можно назвать историческим, – был создан симфонический оркестр. С тех пор в Пскове звучит живая симфоническая музыка в исполнении собственного оркестра. У истоков его создания стояли председатель комитета по культуре Александр Голышев, директор – заслуженный работник культуры Александр Роор и дирижер – известный в Пскове музыкант Аркадий Галковский. В преддверии праздничного концерта те, кто начинал такое большое и важное дело для региона, поделились своими воспоминаниями и рассказали, как все начиналось.

По словам экс-председателя комитета по культуре Александра Голышева, музыкальная общественность Пскова всегда мечтала, чтобы в городе был симфонический оркестр. «Был у нас такой совершенно уникальный преподаватель музыкального училища Михаил Ионович Ривкин, и вот он был близок к этой мечте. Симфонический, тогда студенческий, оркестр музыкального училища исполнял роль симфонического областного оркестра, выступал на многих торжественных мероприятиях», – рассказывает Александр Иванович.

«Но время шло, никак не складывалось создать этот оркестр. И вот вся страна стала готовиться к 200-летию Александра Сергеевича Пушкина. Это позволило в конце 1996 года мне издать приказ «О подготовке к созданию симфонического оркестра», и начались прослушивания, конкурсные наборы. И первый концерт симфонического оркестра в полном штатном составе прозвучал в Пушкинские дни 1997 года в нашем театре», – делится экс-председатель комитета по культуре.

«Надо сказать, что моим приказом был назначен директором оркестра Александр Петрович Роор, и вся эта огромная работа была связана именно с его именем. Это были его заслуги, организационные и художественные. А на первом концерте 1997 года уже главным дирижером был Аркадий Валентинович Галковский. И мы сразу все поняли, что оркестр действительно имеет большой потенциал! И в полной мере мы смогли это увидеть и услышать уже в июне 1999 года – это был концерт, посвященный 200-летию Александра Сергеевича Пушкина», – продолжает Александр Голышев.

Первый дирижер симфонического оркестра Аркадий Галковский сегодня с улыбкой вспоминает первый концерт оркестра: «Все нарядные, в костюмах, людей было много в зале, все сильно обрадовались этому факту – здорово, что получается».

«В театре присутствовали все ведущие литераторы того времени, были и приглашенные музыканты, композиторы. Очень серьезный был состав гостей Пушкинского праздника, и они все отметили именно триумфальный характер выступления нашего оркестра», – добавляет Александр Голышев.

«Так что, когда мы говорим об оркестре, то два великих имени для нас – это Роор и Галковский. Это по-настоящему был их большой творческий подвиг!» – подытожил Александр Голышев.

Сегодня, опираясь на свой многолетний опыт, Александр Роор, первый руководитель симфонического оркестра, без стеснения говорит, что каждый раз перед началом концерта он, находясь в зале, волнуется за музыкантов и никак не может от этого избавиться.

«Вот они появляются на сцене, зал аплодирует. Господи! 25 лет некоторые из них выходят в составе оркестра на свои рабочие места и делают своё благородное дело», – восхищается Александр Петрович. «Меняются дирижеры, директора, программы, залы, аудитории, а они всё в строю», – добавляет экс-директор оркестра.

«Сейчас Илья Кричевский, как и 25 лет назад, даст «Ля», а Лена Соколова убедится, что все настроились, и тогда выйдет дирижёр. И всё начнётся заново», – с улыбкой представляет Александр Роор.

«А мы будем долго помнить чудо рождения музыки. Будем помнить и первого дирижёра оркестра Аркадия Валентиновича Галковского, без которого рождение оркестра было бы вряд ли возможно», – подчеркивает первый директор оркестра.

Возвращаясь к настоящему времени, Александр Голышев говорит: «Я очень рад, что сегодня оркестр стал Губернаторским, что он находит новые великолепные формы».

«Этим летом мы были свидетелями, как они осваивают и наши историко-культурные пространства. Характер города, характер культуры определяется наличием и уровнем симфонического оркестра. В этом плане с большой радостью хочу сказать, что действительно оркестр сегодня звучит в полный голос. Это великое дело, которое продолжают очень талантливые и умные люди!» – заключил Александр Голышев.

В преддверии праздничной даты Александр Роор передал поздравления музыкантам и руководству оркестра: «С юбилеем! Всем здоровья, счастья и радости творчества!». А первый дирижер оркестра Аркадий Галковский пожелал, «чтобы оркестр сохранился и выполнял свои функции, развивал материальную базу и приглашал новых людей работать в оркестр».

25 ноября в 19:00 в большом концертном зале филармонии состоится концерт, посвященный 25-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского. Стенограмму встречи с дирижером и директором Псковской областной филармонии Елизаветой Барышниковой в медиацентре ПАИ читайте здесь.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Зрители старше 18 лет, смогут посетить концерт при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации + тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Мария Яковлева.