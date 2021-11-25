Увеличение срока действия сертификата для переболевших коронавирусом поможет в вакцинации – экперты

20:41, 25 ноября 2021, ПАИ

Продление действия сертификата для переболевших COVID-19 на срок до одного года позволит качественнее наладить работу по вакцинации и предоставит гражданам возможность быть более мобильными при выбора срока прививки, считают представители медсообщества Псковской области.

Инициатива с расширением срока действия сертификата для перенёсших коронавирус снимет вопрос о том, делать ли прививку, если уровень антител высокий даже спустя полгода, отмечают медики. У граждан появится возможность выбрать более широкий диапазон проведения вакцинации. Однако это не означает, что её надо затягивать или откладывать.

Ранее главврач Псковской инфекционной больница рассказала, что существует целый ряд научных исследований, как российских, так и зарубежных, в которых обсуждается вопрос о том, когда же оптимально провести вакцинацию от ковида: «Был сделан вывод, что сертификат, который сейчас выдаётся на полгода, может действовать год».

С инициативой расширения сроков действия сертификата переболевших ковидом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.