ВОЗ созывает экстренную встречу экспертов. Обнаружен новый опасный штамм коронавируса

22:33, 25 ноября 2021, ПАИ



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие мутации указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая заражения.

По словам источников, эксперты ВОЗ обсудят, следует ли беспокоиться из-за новой разновидности вируса.



