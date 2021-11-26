10 млн рублей выделят из бюджета региона на оснащение нового детсада на улице Юности в Пскове

12:12, 26 ноября 2021, ПАИ

На оснащение нового детского сада, построенного на улице Юности, 36 в Пскове из бюджета региона будет выделено 10 млн рублей. Об этом заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на сессии Псковской городской Думы 26 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, детский сад на 140 мест построен в рамках инвестиционного соглашения между администрации Псковской области и ООО «ПИК-ИНВЕСТ». Сейчас завершены все строительные и монтажные работы, готовятся документы для передачи здания в безвозмездное пользование муниципалитету, это произойдет в декабре текущего года.

При этом Анна Кузыченко подчеркнула, что внутри здания нет оснащения, развивающей среды. Эта статья расходов всегда ложилась на городской бюджет, но полное оснащение — дорогостоящее. Требуется порядка 10 млн рублей. Кузыченко пояснила, что и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин провел работу с администрацией региона и комитет по образованию принял «беспрецедентное решение профинансировать оснащение нового дошкольного учреждения».

Начальник управления образования администрации Пскова также отметила, что необходимо решение депутатов о двухгодовом контракте, чтобы начать оснащение уже в следующем году. Поставки оборудования планируются в январе.