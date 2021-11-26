Главы России, Азербайджана и Армении обсудили сегодня карабахский конфликт
Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян закончили трёхстороннюю встречу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом рассказал Telegram-канал «Взгляд.ру».
Трёхсторонняя встреча по Карабаху прошла конструктивно, проведён глубокий анализ ситуации, заявил Путин.
Итоги встречи:
- условились предпринимать шаги к повышению стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе;
- договорились вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией;
- делимитация и демаркация границы Армении и Азербайджана будут проходить при содействии РФ по запросу сторон;
- вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана соберутся в Москве на следующей неделе.
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