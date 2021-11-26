Боксёр Сергей Егоров представит Псковскую область на турнире «Буря на Волге» в Самаре
17 декабря в Самаре состоится одно из самых масштабных спортивных событий — профессиональный турнир по боксу «Буря на Волге». Об этом сообщает клуб единоборств «Отечество – Псковская область».
На ринг в Самаре выйдет представитель Псковской областной федерации бокса, воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», мастер спорта международного класса Сергей Егоров. Для Сергея это будет первый бой в профессиональном статусе.
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