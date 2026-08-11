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Спорт

Бухаров: Строящийся центр «Дюна» в Пскове могут задействовать в День физкультурника в следующем году

Строящийся в Пскове центр пляжных видов спорта может стать новой площадкой для празднования Дня физкультурника уже в 2027 году, а действующий фиджитал-центр уже сегодня помогает проводить мероприятия, отметил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Сергей Бухаров. Фото: ПАИ

«Фиджитал-центр у нас недавно был открыт, поэтому он набирает обороты. Для большого количества мероприятий нам отличное подспорье, – рассказал Бухаров. – Конечно, на всех новых объектах мы стараемся проводить подобные мероприятия».

По его словам, в следующем году уже две площадки для проведения турнира по пляжному волейболу можно будет задействовать. «Планы есть, рассматриваем все варианты. Хочется, чтобы в День физкультурника все любители спорта могли насладиться соревнованиями или сами поучаствовали в соревнованиях», – заключил председатель комитета.

Первый камень под центр пляжных видов спорта «Дюна» заложили недавно. Там будет четыре площадки для пляжного волейбола и одна – для пляжного футбола. При этом у центра есть частный инвестор и генеральный подрядчик Виталий Виноградов, который заверил, что школа при «Дюне» будет работать на коммерческой основе.

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