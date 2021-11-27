Меланхолический Стамбул, далекие моря и старая добрая Англия: путешествуем по миру со списком литературы преподавателя ПсковГУ

17:55, 27 ноября 2021, ПАИ

ПсковГУ продолжает публиковать рекомендации в рамках постоянной рубрики «Что почитать». Сегодня — о книгах, которые советовала прочесть доцент кафедры географии, кандидат географических наук ПсковГУ Наталья Тренина.

«Переход от осени к зиме, когда рано темнеет и выцветают яркие оттенки осени, будит в нас смутное чувство необходимости перемен и одновременно стремление к теплу,– поделилась преподаватель. – Возможно, это чувство сродни инстинкту, заставляющему птиц улетать. А люди – они зажигают свечи, заваривают чай по нездешним рецептам и выбирают особенные, необычные, зовущие сердце биться чаще книги – книги о далёких странах. О путешествиях. О местах, которые где-то там, за первыми снежными вихрями, за темными лесами, за высокими горами, за далёкими реками».

Книги можно разделить на добрые и грустные, на сказки и детективы, на серьёзные и шутливые… В книгах про путешествия обычно есть это всё. Они разные – порой, в одной книге.

1. Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки»

Эту книгу читали многие, если не все, но к ней хочется вернуться именно тогда, когда больше всего хочется чего-то дружеского, весёлого и зовущего вперёд.

Это история о путешествии трёх друзей, которые, желая вместе отдохнуть, отправились на лодке по реке Темзе между Кингстоном и Оксфордом. Они вспоминают истории из своей жизни, встревают в новые истории – забавные и так мило, совсем по-английски, нелепые. И смеются. Так легко, так заразительно, искренне смеются над собой! Прочитав их истории вы, может быть, тут же созвонитесь с друзьями и спланируете на следующее лето речной поход.

«Выбросьте этот хлам за борт! Пусть ваша жизненная ладья будет легка и несет лишь то, что необходимо: уютный дом, простые удовольствия, двух-трех друзей, достойных называться друзьями, того, кто вас любит и кого вы любите, кошку, собаку, несколько трубок, сколько нужно еды и одежды и немножко больше, чем нужно, напитков, ибо жажда – опасная вещь».

* Если понравится, то замечательный английский юмор и очаровательную необременительность сюжета вы можете найти также в книгах Пелама Гренвила Вудхауса о приключениях Дживса и Вустера.

2. Питер Хёг «Смилла и её чувство снега»

Иногда книги бывают грустные и такие холодные, как гренландский лёд. Но и эти истории вдохновляют: они про то, как важно быть добрым, когда кругом холодно и мир жесток.

Это детектив, но ещё и история о женщине – умной, чуткой и сильной – которая во имя истины и правды не побоялась отправиться из Копенгагена в далёкую Гренландию, на свою позабытую было родину. Автор затрагивает что-то очень тонкое, на грани чувства и мысли. Может, потому, его главная героиня совмещает в себе черты её мамы – охотницы на моржей из племени гренландских иннуитов и папы – известного учёного-медика. Сама Смилла выбрала для себя профессию ученого-гляциолога, изучающего льды и различающего самые тонкие особенности условий кристаллизации по обломкам расколотых ветром снежинок. И ещё она верный, хороший друг и очень-очень отважна в своём стремлении узнать правду, даже если её очень надёжно спрятали.

Действие книги происходит в декабре. Наверное, лучше и читать именно сейчас: это позволит ощутить, что лёд и холод могут быть союзниками, а не врагами. Если чисты помыслы.

«Читать снег — это всё равно что слушать музыку. Описывать то, что прочитал, — это всё равно что растолковывать музыку при помощи слов».

* Если нравятся детективы с северными сюжетами, то наверняка будет интересно прочитать «Дети смотрителей слонов» этого же автора.

3. Этель Лилиан Войнич «Прерванная дружба»

Все знают этого автора по её книге «Овод». А эта книга о том, что было с Артуром Риваресом между событиями начала книги «Овод», когда он исчез, будучи юным и безутешным, разуверившимся в тех, кого любил всем сердцем, и её окончанием – когда Риварес вернулся к борьбе и чтобы вновь лицом к лицу столкнуться со своим прошлым.

В «Прерванной дружбе» переплетаются образы вересковых пустошей Англии, где неторопливо и бесхитростно готовы ждать и любить, принимать и доверяться, открывая сердце, и жестокими и непознанными дебрями Южной Америки.

Это книга о долгом и опасном пути в поисках утешения и желания жить, но одновременно она и о том, как крепки нити, связывающие сердца, даже если между ними океан.

«Если ты когда-нибудь повстречаешь человека, и он покажется тебе непохожим на тебя и на других... одного из тех редких людей, которые проходят среди нас как ослепительные звезды... Постарайся не забыть, что знать таких людей — большое счастье, но привязываться к ним опасно».

* Если понравится, то стоит вернуться и перечитать «Овод», а затем ещё одну книгу Войнич – «Сними обувь твою».

4. Орхан Памук «Стамбул. Город воспоминаний»

Когда приходит зима – она приходит не ко всем одновременно, а часто и приходит-то совсем по-разному. И мы, звоня далёким друзьям, с которыми всегда есть что обсудить, всё равно спрашиваем: «А снег у вас уже выпал? А речка – замёрзла?» Всегда интересно, какая она – другая зима, не наша.

Орхан Памук - известный турецкий писатель - жил в Стамбуле с рождения и, взрослея, расширял его границы для себя, а затем – для других. Он очень тонко чувствует свой город и, тщательно подбирая образы и сюжеты, описывает его так, как будто открывает до самого-самого дна и свою душу, и сущность этого города. Именно за это автор и получил Нобелевскую премию по литературе - за «поиск души своего меланхолического города».

«Босфор помнит многое, и сила его велика. Именно там можно, просто постояв и посмотрев на его воды, разделяющие Европу и Азию, ощутить себя мудрее, сильнее и выше характером».

Мы не всегда можем тотчас отправиться в аэропорт, мы связаны множеством обязательств и разных дел, будто бы важных. Но иногда я вспоминаю, что где-то есть Стамбул и набережная Босфора, и тогда перечитываю Орхана Памука.

«Нам нравятся прогулки по Босфору, потому что мы ощущаем, что здесь, в сердце огромного, древнего и осиротевшего города, живет свобода и сила глубокого, могучего и своенравного моря».

*Если понравится, то прочтите ещё и книгу Орхана Памука «Снег».

5. Эдит Патту «Восток»

А ещё иногда хочется сказок, особенно когда всё ближе Новый год и Рождество. И сказку хочется прочитать именно добрую и волшебную, как в детстве. Именно такой является история про отважную девушку, которая в пончо с вышитой розой ветров ушла вслед за другом – белым медведем.

Сюжет перекликается с норвежской народной сказкой «К востоку от солнца и к западу от луны». Это история про семью картографа Арни, вынужденного ради обеспечения своей многодетной семьи забросить любимое дело и заняться фермерством. По преданию, в которое он и его жена верят, все стороны горизонта могут повести к удаче, кроме севера. Однако именно в их семье рождается девочка, чьим направлением становится север – и она этого ничуть не боится.

«Когда в древности составителям карт приходилось рисовать неизвестные земли – такие, до которых не добраться, – то они чаще всего придумывали эти земли сами. Они описывали земли, населенные ужасными людоедами, отмечали на огромных морских пространствах воображаемые острова. Мастер Осбьёрн считал, что этот метод устарел и недопустим. Он твердо верил, что, если истина неизвестна, бумага должна остаться пустой»

*Если захочется ещё сказок, то муми-тролли в книгах Туве Янсон тоже много путешествовали, Рони и Бирк из сказки Астрид Линдгрен «Рони – дочь разбойника» отважно преодолевали все препятствия на пути своей дружбы, а история о путешествии Нильса Хольгерссона с дикими гусями Сельмы Лагерлёф заменит учебник по исторической географии Швеции.

Напомним, в прошлые выходные мы рассказывали о подборке книг доцента кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Вадима Андреева.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.