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Псковский детский фонд провёл мероприятие в Идрицкой школе в рамках проекта «Мяч дружбы: укрепление семьи»

Команда сотрудников и волонтёров Псковского областного отделения Российского детского фонда продолжает череду выездных мероприятий в сельские школы в рамках проекта «Мяч дружбы: укрепление семьи». Очередной выезд состоялся в МБОУ «Идрицкая СОШ», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

В преддверии Дня матери сотрудники фонда через игровую форму поговорили с детьми о важности и значимости мамы в жизни каждого, а также затронули тему семейных ценностей.

Сначала команда Детского фонда провела уроки для учеников первого и четвёртых классов. Дети активно включались в процесс: отвечали на вопросы, искали пути выхода из нестандартных ситуаций, танцевали флешмоб. Продолжилось мероприятие матчами по football3. Дети разделились на небольшие команды и провели короткие матчи по 6-8 минут. Ребята, которые ждали своей очереди, чтобы сыграть, поддерживали своих одноклассников громкими кричалками. Завершилось мероприятие вручением детям подарков и шариков.

Для учеников из малообеспеченных семей сотрудники фонда доставили груз вещевой помощи. По словам администрации школы, потребность в одежде и обуви для ребят есть всегда. Помимо этого, для более продуктивный тренировок в школу была передана первая часть спротивного инвентаря, закупленного на средства гранта. 

Проект «Мяч дружбы: укрепление семьи» в июне 2021 года получил грантовую поддержку от БФ «СИЭСЭС». Цель проекта — создание условий для повышения качества образования, социализации и всестороннего развития детей и подростков, в том числе из семей в трудной жизненной ситуации (ТЖС) Псковской области, через вовлечение их в регулярные занятия футболом. 

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