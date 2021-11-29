Двоим псковичам вынесли приговор за кражу кассет для бритья

10:20, 29 ноября 2021, ПАИ

Ранее судимому 22-летнему псковичу и его 21-летней знакомой суд вынес приговор за кражу кассет для бритья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Во время судебного заседания было выяснено, что мужчина и женщина с 29 по 31 мая из трех магазинов в Пскове и Псковском районе украли кассеты для бритья на сумму 28 666 рублей.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и назначил женщине наказание в виде лишения свободы условно на 6 месяцев с испытательным сроком на один год, а ранее судимому мужчине назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на два года.