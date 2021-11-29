Дмитрий Шахов принял участие во Всероссийском координационном совете региональных омбудсменов

12:44, 29 ноября 2021, ПАИ

Омбудсмен Псковской области Дмитрий Шахов принял участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, который прошел в Москве под председательством федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Задачей координационного совета является сбор, анализ и обобщение предложений и рекомендаций органам государственной власти по решению проблем, выявленных в различных сферах жизни наших граждан, для реального обеспечения их прав и свобод, установленных Конституцией России и актами международного права.

По окончании форума псковский омбудсмен Дмитрий Шахов отметил, что совет стал не только представительным мероприятием, на котором обсудили обеспечение жилищных прав граждан, но и продуктивным по исследованию, анализу региональными уполномоченными по правам человека проблем в жилищной сфере, а также предложениям, направленным на совершенствование жилищного законодательства, чтобы оно отвечало потребностям наших граждан.

Участники координационного совета заслушали выступление заместителя министра юстиции Всеволода Вуколова, который поделился опытом взаимодействия с уполномоченным по правам человека в области гуманизации уголовного законодательства, а также рассказал о перспективах развития уголовно-исполнительной системы на ближайшие годы. Соответствующая концепция предполагает более 100 изменений в законодательство, которые выведут систему на новый уровень, а совершенствование нормативных правовых актов направлено, прежде всего, на гуманизацию уголовной системы.

«Для нас, региональных правозащитников, получающих и рассматривающих жалобы граждан из учреждений ФСИН России, эта тема представляет значительный интерес», - отметил Дмитрий Шахов.

Что касается анализа правоприменительной практики норм федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», который установил единые для всех регионов полномочия и правовые механизмы взаимодействия и защиты прав граждан, Дмитрий Шахов обратил внимание, что данный закон значительно расширил возможности региональных уполномоченных в деле защиты прав и свобод, повысил эффективность и результативность деятельности уполномоченных в регионах, дал стимул развитию регионального законодательства.

Как подчеркнул псковский омбудсмен, исходя из обращений граждан, этот закон нуждается в незначительных точечных изменениях и дополнениях. Все предлагаемые дополнения – расширение полномочий в сферах гражданского и уголовного процессуального законодательства, а также законодательства об административных правонарушениях, – касаются повышения эффективности защиты прав граждан по тем жалобам, которые поступают региональным омбудсменам.