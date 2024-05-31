Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 200 детей собрались на празднике Детского фонда в честь Дня защиты детей

Ежегодно в преддверии Дня защиты детей Псковское областное отделение Российского детского фонда проводит праздник для подопечных: воспитанников детских интернатных учреждений, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В этом году на празднике собралось около 200 мальчиков и девчек из Пскова и районов области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Около 200 детей собрались на празднике Детского фонда в честь Дня защиты детей. Фото здесь и далее: Псковское отделение российского Детского фонда

Маленькие гости праздника побывали на театрализованном кукольном представлении «Новая сказка на Пушкинский лад» от артистов Городского культурного центра. По сюжету сказки А. С. Пушкина были под угрозой исчезновения. И сказочные герои произведений Александра Пушкина объединились, чтобы спасти сказки для детей.

Представление стало подарком от администрации и артистов Городского культурного центра. Это давние партнёры Детского фонда, которые ежегодно на безвозмездной основе делают детям праздник.

После представления ребят ждали творческие мастер-классы от мастеров и волонтёров Городского культурного центра: дети делали аппликации, открытки и животных из фетра. А финальной частью мероприятия стали сладкие подарки для гостей праздника. Подарки удалось сформировать благодаря активности жителей города и трудовых коллективов, которые весь май приносили в офис Фонда шоколад, печенье, соки и другие сладости.

Всего на праздник приехало 80 ребят из филиала Центра специального образования №2 (Пыталово), Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, Красногородской и Порховской специальных школ-интернатов, Опочецкой и Псковской школ-интернатов и Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

Далее дети отправились в игровую комнату, где их ждал квест. Также ребята прыгали на батутах, проходили препятствия верёвочного парка, участвовали в квесте по мотивам игры «Форт Боядр».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 мая 2024

Около 200 детей собрались на празднике Детского фонда в честь Дня защиты детей
31 мая 2024

Чемпионат по стрельбе на Кубок губернатора. День первый
31 мая 2024

Какие инфекционные заболевания опасны летом, рассказал врач в эфире радио «Серебряный дождь». Главное
31 мая 2024

В любом районе Псковской области можно встретить клеща с инфекцией
31 мая 2024

Продолжается отбор на программу обучения «Время героев»
31 мая 2024

Коронавирус в Псковской области фиксируется до сих пор
31 мая 2024

Экскурсию для отличников из Псковской области организовали в издательском доме «Медиацентр 60»
31 мая 2024

Псковский врач: Не стоит бояться попадания в инфекционную больницу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...