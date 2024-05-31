Около 200 детей собрались на празднике Детского фонда в честь Дня защиты детей

18:15, 31 мая 2024, ПАИ

Ежегодно в преддверии Дня защиты детей Псковское областное отделение Российского детского фонда проводит праздник для подопечных: воспитанников детских интернатных учреждений, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В этом году на празднике собралось около 200 мальчиков и девчек из Пскова и районов области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Маленькие гости праздника побывали на театрализованном кукольном представлении «Новая сказка на Пушкинский лад» от артистов Городского культурного центра. По сюжету сказки А. С. Пушкина были под угрозой исчезновения. И сказочные герои произведений Александра Пушкина объединились, чтобы спасти сказки для детей.

Представление стало подарком от администрации и артистов Городского культурного центра. Это давние партнёры Детского фонда, которые ежегодно на безвозмездной основе делают детям праздник.

После представления ребят ждали творческие мастер-классы от мастеров и волонтёров Городского культурного центра: дети делали аппликации, открытки и животных из фетра. А финальной частью мероприятия стали сладкие подарки для гостей праздника. Подарки удалось сформировать благодаря активности жителей города и трудовых коллективов, которые весь май приносили в офис Фонда шоколад, печенье, соки и другие сладости.

Всего на праздник приехало 80 ребят из филиала Центра специального образования №2 (Пыталово), Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, Красногородской и Порховской специальных школ-интернатов, Опочецкой и Псковской школ-интернатов и Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

Далее дети отправились в игровую комнату, где их ждал квест. Также ребята прыгали на батутах, проходили препятствия верёвочного парка, участвовали в квесте по мотивам игры «Форт Боядр».