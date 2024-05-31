Штабная тренировка по розыску и задержанию сбежавшего осуждённого проведена в УФСИН России по Псковской области

19:45, 31 мая 2024, ПАИ

​В УФСИН России по Псковской области проведена штабная тренировка по розыску и задержанию сбежавшего осуждённого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром личный состав областного пенитенциарного ведомства был поднят по тревоге. Оперативный штаб УФСИН приступил к отработке действий по розыску и задержанию осуждённого, совершившего побег из-под охраны одного из подведомственных учреждений.

По легенде тренировки, осуждённый одной из исправительных колоний совершил побег из-под охраны. После построения личного состава, проверки служебных удостоверений, личных жетонов и укомплектованности «тревожных вещмешков» состоялось заседание оперативного штаба, на котором заместители начальника представили руководителю оперативного штаба – начальнику УФСИН России по Псковской области Алексею Емельянову свои предложения для принятия решения в сложившейся обстановке.

Штабная тренировка продолжится в течение всего дня. В ходе спецмероприятия отрабатываются вопросы организации взаимодействия, углубления знаний и умений сотрудников оперативного штаба при сборе, анализе данных обстановки, производстве расчётов и выработке предложений для принятия решения, совершенствования навыков должностных лиц в разработке служебно-распорядительных документов об организации действий при возникновении ЧО, в управлении сводным отрядом.

Добавим, занятия по специальной подготовке органов управления, сил и средств УФСИН России по Псковской области к действиям при чрезвычайных обстоятельствах проводятся на регулярной основе. Их главная цель – показать наиболее целесообразные методы работы руководства управления и подведомственных учреждений, приёмы и способы работы по организации выполнения задач в чрезвычайной ситуации.