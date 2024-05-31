Какие инфекционные заболевания опасны летом, рассказал врач в эфире радио «Серебряный дождь». Главное

17:42, 31 мая 2024, ПАИ

О летних инфекциях рассказал врач-инфекционист, и. о. заместителя главного врача по медчасти Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Антонов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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