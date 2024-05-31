Какие инфекционные заболевания опасны летом, рассказал врач в эфире радио «Серебряный дождь». Главное
О летних инфекциях рассказал врач-инфекционист, и. о. заместителя главного врача по медчасти Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Антонов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное:
- чаще всего летом встречаются кишечные инфекции как вирусной, так и бактериальной этиологии. Они передаются фекально-оральным путём, то есть через рот;
- для кишечных инфекций характерны: тошнота, рвота, боль в животе и жидкий стул. При вирусных может присутствовать катаральный синдром в виде болей в горле, заложенности носа;
- для профилактики кишечных инфекций необходимо чаще мыть руки и тщательно мыть фрукты и овощи, правильно готовить и хранить еду, не купаться в непроточных водоёмах, пить только бутилированную воду;
- особенно опасны летом клещи! При укусе обращаемся в травмпункт за удалением, сдаём клеща на анализ, обращаемся к врачу в поликлинику или инфекционисту, обязательно сдаём кровь на 10-й и 21-й день после укуса;
- защититься от энцефалита можно с помощью вакцинации. От боррелиоза прививок нет.
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