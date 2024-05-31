Военно-патриотический центр «Патриот» отмечает 20 лет

20:03, 31 мая 2024, ПАИ

Военно-патриотический центр «Патриот» отмечает 20 лет сегодня, 31 мая. От имени главы города Пскова Бориса Елкина его воспитанников и коллектив учреждения поздравил с юбилеем заместитель главы администрации Алексей Несмашный. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Проделан большой путь, многие высоты взяты, но это только начало. Пусть у вас будет ещё много поводов для радости и гордости и много юбилеев впереди! Желаю вам здоровья, благополучия и вдохновения, роста и развития, новых свершений и профессиональных побед!» – пожелали представители администрации.

Также отдельные слова благодарности прозвучали в адрес основателя и руководителя центра Анатолия Мультаха.

В честь праздника педагоги центра получили благодарственные письма главы города Пскова за значительные заслуги в сфере дополнительного образования и многолетний добросовестный труд, за создание особой атмосферы товарищества и братства, за обучение и воспитание настоящих патриотов и защитников нашей Родины.