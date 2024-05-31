Часть объектов Псковского музея-заповедника переходит на летний режим работы

19:29, 31 мая 2024, ПАИ

Часть объектов Псковского музея-заповедника переходит на летний режим работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Главное здание, Поганкины палаты и картинная галерея с 1 июня по 31 августа теперь работают с 10:30 до 18:00.

Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей.