Часть объектов Псковского музея-заповедника переходит на летний режим работы
Часть объектов Псковского музея-заповедника переходит на летний режим работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Главное здание, Поганкины палаты и картинная галерея с 1 июня по 31 августа теперь работают с 10:30 до 18:00.
Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 мая 2024
Штабная тренировка по розыску и задержанию сбежавшего осуждённого проведена в УФСИН России по Псковской области
31 мая 2024
Приз «СеЗаМ-2024» за лучшую интернет-публикацию присудили посмертно автору «Псковской правды»