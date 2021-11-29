Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Тур по новостройкам по программе трейд-ин пройдет в Пскове

У псковичей есть возможность попасть в последний в этом году тур по новостройкам. Его участники смогут познакомиться с самыми интересными предложениями на рынке современной недвижимости.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое» у специалистов. Покупка квартиры в трейд-ин является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Не нужно выставлять объявление на сайтах, искать покупателей – достаточно поменять вторичную недвижимость на квартиру в новостройке. Это удобная и современная форма для улучшения жилищных условий.

Участие в туре смогут принять и псковичи, у которых нет вторичного жилья. На мероприятии будут присутствовать представители банков, которые расскажут про условия оформления ипотеки прямо на месте.

В ближайшем туре участники посетят три жилых комплекса: ЖК «Образцовый» (улица Крестки); Smart квартал (улица Инженерная и улица Юности); ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская).  ЖК «Заречье PARK» (улица А. Алехина).

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону 8 (8112) 702-242. Отъезд 11 декабря в 11:00 от улицы Ленина, 6а.

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

29 ноября 2021

Социальный комитет рассмотрел проект бюджета Псковской области в первом чтении
26 ноября 2021

Главы России, Азербайджана и Армении обсудили сегодня карабахский конфликт
26 ноября 2021

Самострелы, отмщение лося и всеобщая кодировка. Очередной выпуск «Псковского телеграма»
26 ноября 2021

Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы администрации Пскова

26 ноября 2021

40-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет сегодня вечером
26 ноября 2021

Борис Елкин назначен главой администрации Пскова
26 ноября 2021

Борис Елкин анонсировал индексацию зарплат работников администрации Пскова
26 ноября 2021

Стартовала очередная, 59-я сессия Псковской городской Думы

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...