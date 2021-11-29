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Политика

Бюджет территориального ФОМС Псковской области на 2022 год планируется бездефицитным

Законопроект в первом чтении о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов обсудил комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наши доходы зависят от двух основных показателей: численность застрахованных граждан и размер подушевого норматива», – отметила директор территориального ФОМС Валентина Альбова.

По её словам, прогнозируемый общий объём доходов бюджета фонда составит 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов в сумме 8 млрд 891 млн 407 тысяч рублей.

Общий объем расходов бюджета фонда планируется в сумме 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей. Дефицит бюджета фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал рассматриваемый вопрос и рекомендовал региональному парламенту принять законопроект в первом чтении завтра на сессии.

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