Toyota и Ford столкнулись в Псковском районе

20:53, 29 ноября 2021, ПАИ

​

Два автомобиля столкнулись в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла недалеко от микрорайона Любятово (не доезжая до железнодорожного переезда).

Водитель автомобиля «Форд» с белорусскими номерами, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота».

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Форд»,который госпитализирован с различными травмами сотрудниками скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной охраны, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.