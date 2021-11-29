Toyota и Ford столкнулись в Псковском районе
Два автомобиля столкнулись в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Авария произошла недалеко от микрорайона Любятово (не доезжая до железнодорожного переезда).
Водитель автомобиля «Форд» с белорусскими номерами, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота».
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Форд»,который госпитализирован с различными травмами сотрудниками скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники пожарной охраны, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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