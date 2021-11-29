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Происшествия

Toyota и Ford столкнулись в Псковском районе

Два автомобиля столкнулись в Псковском районе, есть пострадавший. Фото ПАИ

Два автомобиля столкнулись в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла недалеко от микрорайона Любятово (не доезжая до железнодорожного переезда).

Водитель автомобиля «Форд» с белорусскими номерами, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота».

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Форд»,который госпитализирован с различными травмами сотрудниками скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной охраны, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Toyota и Ford столкнулись в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Toyota и Ford столкнулись в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Toyota и Ford столкнулись в Псковском районе
    Фото: ПАИ

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