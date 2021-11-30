Началась 4-я сессия Псковского областного Собрания

11:02, 30 ноября 2021, ПАИ

Началась 4-я (внеочередная) сессия Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 20 ноября.

Депутатам предстоит принять в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также бюджет территориального ФОМС на трехлетний период. Будут внесены изменения в областной бюджет на текущий год, озвучены меры по развитию услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Псковской области. Кроме того, парламентарии рассмотрят проект федерального закона, касающийся закрепления обязанности по прохождению обучения требования охотминимума.

Планируется внести поправки в положение о порядке и условиях командирования депутатов Псковского областного Собрания депутатов, в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О регистрации фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», утвердить персональный состав одного из комитетов регионального парламента.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.