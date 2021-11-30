17 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области за неделю

11:09, 30 ноября 2021, ПАИ

17 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области за неделю сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 22 по 28 ноября сотрудники ведомства провели 72 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в ходе которых было составлено 17 административных протоколов, изъято две единицы оружия и пять патронов.

Псковичам напоминают, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии ЛРР можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30 %.