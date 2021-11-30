Мониторинг качества предоставления сотовой связи проведут во всех районах Псковской области
Депутаты Псковского областного Собрания подготовили пакет мер по развитию услуг подвижной радиотелефонной связи. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.
Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов напомнил, что после парламентского часа на одной из предыдущих сессий комитету было дано поручение подготовить соответствующее постановление. Он рассказал, что администрации Псковской области рекомендовано направить до 3 декабря главам муниципальных районов форму проведения мониторинга качества предоставления операторами связи услуг подвижной радиотелефонной связи. Также нужно разместить в течение первого квартала 2022 года на официальном сайте администрации региона графическую карту размещения базовых станций подвижной радиотелефонной связи на территории Псковской области и поддерживать её в актуальном состоянии.
Главам муниципальных районов Псковской области рекомендовано организовать проведение в течение 2021 – 2024 годов мониторинга качества предоставления операторами связи услуг подвижной радиотелефонной связи на территории соответствующего муниципального района, направлять результаты мониторинга в администрацию Псковской области по форме до 30 декабря 2021 года, далее ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Также администрации Псковской области совместно с операторами услуг подвижной радиотелефонной связи рекомендовано обеспечить организацию деятельности по оперативному устранению проблем предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи в рамках представления информации по итогам мониторинга и обращений граждан.
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Мониторинг качества предоставления сотовой связи проведут во всех районах Псковской области