Мониторинг качества предоставления сотовой связи проведут во всех районах Псковской области

12:39, 30 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания подготовили пакет мер по развитию услуг подвижной радиотелефонной связи. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов напомнил, что после парламентского часа на одной из предыдущих сессий комитету было дано поручение подготовить соответствующее постановление. Он рассказал, что администрации Псковской области рекомендовано направить до 3 декабря главам муниципальных районов форму проведения мониторинга качества предоставления операторами связи услуг подвижной радиотелефонной связи. Также нужно разместить в течение первого квартала 2022 года на официальном сайте администрации региона графическую карту размещения базовых станций подвижной радиотелефонной связи на территории Псковской области и поддерживать её в актуальном состоянии.

Главам муниципальных районов Псковской области рекомендовано организовать проведение в течение 2021 – 2024 годов мониторинга качества предоставления операторами связи услуг подвижной радиотелефонной связи на территории соответствующего муниципального района, направлять результаты мониторинга в администрацию Псковской области по форме до 30 декабря 2021 года, далее ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Также администрации Псковской области совместно с операторами услуг подвижной радиотелефонной связи рекомендовано обеспечить организацию деятельности по оперативному устранению проблем предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи в рамках представления информации по итогам мониторинга и обращений граждан.