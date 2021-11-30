Инициативу об обязанности экзаменовать на знание охотминимума поддержали в Псковской области

12:45, 30 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали федеральную инициативу о закреплении требования к получающим охотничий билет гражданам проходить обучение и проверку знаний на правила охоты и технику безопасности. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов рассказал, что сейчас, чтобы получить охотничий билет, не нужно сдавать экзамен на знание охотминимума – достаточно просто расписаться об ознакомлении, фактически не читая. Такая процедура не гарантирует получения охотниками требуемых знаний и навыков. Андрей Козлов заметил, что количество смертельных случаев каждый год довольно высокое.

Предполагается, что наличие набора определенных знаний будет способствовать соблюдению требований во время охоты, что позволит снизить количество несчастных случаев на охоте, сократить ущерб охотресурсам и среде их обитания.

Постановление Псковского областного Собрания о поддержке данной законодательной инициативы направят в комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.