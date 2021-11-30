В 45 населенных пунктах Бежаницкого района нарушено электроснабжение

13:38, 30 ноября 2021, ПАИ

По данным ЕДДС Бежаницкого района, на 10:30 нарушено электроснабжение в 45 населённых пунктах. Социально значимых объектов и топливно-энергетических комплексов в них нет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Сельская новь».

Ранее сообщалось, что 1188 человек в Дедовичском районе остались без света. 21 населенный пункт остался без электроснабжения в Красногородском районе. В Новосокольническом районе 260 человек осталось без электроэнергии, в Дновском районе без электричества находятся 157 человек и 133 дома. 63 населенных пункта в Плюсском районе и пять населенных пунктов в Стругокрасненском районе остаются без электроэнергии.