21 населенный пункт остался без электроснабжения в Красногородском районе

13:00, 30 ноября 2021, ПАИ

В Красногородском районе, по данным единой дежурно-диспетчерской службы, по состоянию на 9:00, без света остался 21 населенный пункт (539 человек). Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Заря».

По состоянию на 11:30 электроэнергию восстановили в социально значимых объектах. Работают две бригады.

На расчистке дорожного полотна от снега задействована вся имеющаяся техника: 4 КДМ, МТЗ, 3 грейдера. Две бригады на Газелях убирают упавшие деревья по всему району. Дорожная служба работает в круглосуточном режиме. По словам и. о. главы Красногородского района Игоря Фёдорова, в первую очередь идёт расчистка маршрутов школьных автобусов и автолавок.

Обеспечением расчистки улиц и тротуаров посёлка занимается ГП «Красногородск». По словам главы поселения Людмилы Васильевой, рано утром идёт расчистка тротуаров, чтобы детям удобно было идти в школу. Расчистка улиц начинается с центральных и асфальтированных. Составлен график, по которому техника (в количестве 3 единиц) должна пройти все улицы.

Ранее сообщалось, что в Новосокольническом районе 260 человек осталось без электроэнергии, в Дновском районе без электроэнергии находятся 157 человек и 133 дома. 63 населенных пункта в Плюсском районе и пять населенных пунктов в Стругокрасненском районе остаются без электроэнергии.