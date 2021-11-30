Без электроэнергии в Дновском районе осталось 157 человек

12:40, 30 ноября 2021, ПАИ

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в Дновском районе без электроэнергии находятся 157 человек и 133 дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Дновец».

Продолжительный снегопад, мокрый снег привёл к повреждениям линий электропередачи на всей территории области. По информации ЕДДС, в Дновском районе находятся без электроэнергии 7 населённых пунктов - Дачное, Искра, Межник, Корьхово, Стволино, Михайлов Погост, Ёгольско. Работает одна восстановительная бригада.

На данный момент на расчистке городских дорог работает МУП «Дновские коммунальные услуги». Задействованы в уборке снега с проезжей части пять единиц техники: снегоуборочная машина, два трактора и два грейдера.



В районе дороги расчищает Дновский филиал «Пскоавтодора». Задействованы семь единиц техники: четыре снегоуборочные машины, два грейдера, машина на базе МТЗ и погрузчики.

Ранее сообщалось, что 63 населенных пункта в Плюсском районе и пять населенных пунктов в Стругокрасненском районе остаются без электроэнергии. Вчера, 29 ноября, более 20 населенных пунктов в Новоржевском районе остались без энергоснабжения.