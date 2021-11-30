1188 человек в Дедовичском районе остались без света

13:11, 30 ноября 2021, ПАИ

По данным ЕДДС Дедовичского района, в муниципалитете из-за снегопада без электричества осталось 1188 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Коммуна».

В 29 населенных пунктах три бригады электромонтеров Дедовичской РЭС и одна бригада из Бежанницкого района проводят восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что 21 населенный пункт остался без электроснабжения в Красногородском районе. В Новосокольническом районе 260 человек осталось без электроэнергии, в Дновском районе без электроэнергии находятся 157 человек и 133 дома. 63 населенных пункта в Плюсском районе и пять населенных пунктов в Стругокрасненском районе остаются без электроэнергии.