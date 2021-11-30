63 населенных пункта в Плюсском районе остаются без света

09:27, 30 ноября 2021, ПАИ

В результате снегопада в Лядской волости Плюсского района без энергоснабжения остаются 63 населенных пункта. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Плюсский край» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Без электроснабжения также деревни Бори, Стаи и Кондратово в городском поселении «Плюсса».

На данный момент в Плюсском районе работают четыре аварийных бригады совместно с дорожными службами.

Напомним, что 29 ноября в результате снегопада, который прошел в Новоржевском районе 27 ноября, без энергоснабжения остались более двадцати деревень.



