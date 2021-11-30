Пять населенных пунктов в Стругокрасненском районе остались без электроэнергии

10:19, 30 ноября 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе, по данным единой дежурно-диспетчерской службы, без электроэнергии остаются пять населенных пунктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Струги».

68 человек в деревнях Лудони, Феофилова Пустынь, Подложье, Сковородка и Выборово остаются без электроснабжения. На устранении оборванных проводов линии электропередач работают три бригады.

Дороги чистятся по всем направлениям, благодаря чему не произошло срыва подвоза школьников в школу.

Ранее сообщалось, что 63 населенных пункта в Плюсском районе остаются без электроэнергии. Вчера, 29 ноября, более 20 населенных пунктов в Новоржевском районе остались без энергоснабжения.