260 человек в Новосокольническом районе остались без электроэнергии

12:50, 30 ноября 2021, ПАИ

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, на 10:00 30 ноября в Новосокольническом районе без электроснабжения остаются 260 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Новосокольнический край».

В 37 населенных пунктах бригады электроэнергетиков продолжают восстановительные работы. На помощь прибыли сотрудники из Куньинского района и Великих Лук. Всего на восстановлении электроснабжения заняты 11 бригад (42 человека) и задействовано 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Дновском районе без электроэнергии находятся 157 человек и 133 дома. 63 населенных пункта в Плюсском районе и пять населенных пунктов в Стругокрасненском районе остаются без электроэнергии. Вчера, 29 ноября, более 20 населенных пунктов в Новоржевском районе остались без энергоснабжения.